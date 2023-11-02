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Дальнее зарубежье 02.11.2023 11:26

Байден выступил за гуманитарную паузу в боевых действиях на Ближнем Востоке без полного прекращения огня

Президент США Джо Байден заявил, что выступает за приостановку боевых действий между Израилем и ХАМАС для того, чтобы иметь время для освобождения заложников.

"Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени для освобождения заключенных", - сказал Байден, выступая на предвыборном мероприятии в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Он сделал это заявление после того, как одна из участниц мероприятия потребовала: "Мне нужно, чтобы вы призвали к прекращению огня прямо сейчас".

"Я понимаю ваши эмоции. Это невероятно сложно для израильтян. Это невероятно сложно и для мусульманского мира", - сказал Байден.

Президент заявил, что он поддерживает решение о создании двух государств, но высказался в защиту права Израиля преследовать ХАМАС. "Дело в том, что ХАМАС является террористической организацией. Откровенная террористическая организация", - подчеркнул Байден.

Как пишет Bloomberg, в Миннесоте президент столкнулся с демонстрациями из-за позиции по военному наступлению Израиля. Агентство считает, что "ослабление поддержки среди мусульман и американцев арабского происхождения может помешать Байдену переизбраться в ключевых штатах" на выборах 2024 года.

Тем не менее, выступая в Миннеаполисе, Байден воздержался от призывов о полном прекращении огня, отмечают СМИ.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ГАЗА, ПАУЗА


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