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Социум 02.11.2023 11:16

Агентство социальных услуг направит около 2,7 млн манатов на закупку около 200 автомобилей для инвалидов

Публичное юридическое лицо «Агентство социальных услуг» направит около 2,7 млн манатов на закупку специальных легковых автомобилей для лиц с инвалидностью.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала госзакупок, соответствующий контракт подписан с ООО «Азермаш».

Сумма контракта - 2 млн 688 тыс. манат.

Договор должен быть выполнен до 30 декабря 2023 года.

Контракт предусматривает закупку 192 автомобилей типа 4-дверный седан белого цвета, минимум 2022 года выпуска, объемом двигателя 1,5-2 л и механической коробкой передач.

Н.Аббасова

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Тэги: АГЕНТСТВО, ИНВАЛИДЫ, АВТОМОБИЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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