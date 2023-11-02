Саудовская Аравия начала кампанию по сбору средств на помощь сектору Газа

Саудовская Аравия запустила кампанию по сбору средств для палестинцев в секторе Газа, сообщает в четверг Associated Press. По данным местных СМИ, король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд уже пожертвовал около $8 млн, а кронпринц Мухаммед бин Салман - более $5 млн. Сбор средств проходит на платформе Sahem, которую до этого королевство уже использовало для помощи другим странам.

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