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Дальнее зарубежье 02.11.2023 16:05

Саудовская Аравия начала кампанию по сбору средств на помощь сектору Газа

Саудовская Аравия запустила кампанию по сбору средств для палестинцев в секторе Газа, сообщает в четверг Associated Press.

По данным местных СМИ, король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд уже пожертвовал около $8 млн, а кронпринц Мухаммед бин Салман - более $5 млн.

Сбор средств проходит на платформе Sahem, которую до этого королевство уже использовало для помощи другим странам.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ГАЗА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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