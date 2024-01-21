Саудовская Аравия отказалась нормализовать отношения с Израилем без решения по Газе

Власти Саудовской Аравии не готовы нормализовать отношения с Израилем без соглашения о долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
"Это единственный выгодный для нас путь",- заявил министр в эфире телеканала CNN в ответ на вопрос, будет ли Саудовская Аравия стремиться к нормализации отношений с Израилем. "Так что ответ - "да", потому что нам нужна стабильность, будем надеяться, она будет достигнута через решение палестинского вопроса",- добавил он.
У Саудовской Аравии в настоящее время нет официальных дипломатических связей с Израилем. В августе 2023 года, еще до начала палестино-израильской войны, издание Ynet со ссылкой на израильских чиновников сообщало, что Израиль и Саудовская Аравия могут подписать соглашение об установлении дипломатических отношений в начале 2024 года.
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