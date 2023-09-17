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Дальнее зарубежье 17.09.2023 17:05

Саудовская Аравия решила остановить переговоры с Израилем о нормализации отношений

Власти Саудовской Аравии решили остановить переговорный процесс с Израилем о нормализации двусторонних отношений, сообщает в воскресенье The Jerusalem Post со ссылкой на данные арабских СМИ.

По их информации, Эр-Рияд проинформировал о своем решении администрацию США.

Саудовская сторона, по данным СМИ, остановила переговоры, так как не видит возможностей для компромиссов с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху: тот не готов к сближению с палестинцами, на котором настаивает Эр-Рияд.

В.Алиев

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ИЗРАИЛЬ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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