Саудовская Аравия решила остановить переговоры с Израилем о нормализации отношений

Власти Саудовской Аравии решили остановить переговорный процесс с Израилем о нормализации двусторонних отношений, сообщает в воскресенье The Jerusalem Post со ссылкой на данные арабских СМИ.

По их информации, Эр-Рияд проинформировал о своем решении администрацию США.

Саудовская сторона, по данным СМИ, остановила переговоры, так как не видит возможностей для компромиссов с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху: тот не готов к сближению с палестинцами, на котором настаивает Эр-Рияд.

В.Алиев