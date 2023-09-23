Развитие связей Израиля с Саудовской Аравией поможет дальнейшему сближению израильтян с мусульманским миром, считает глава израильского МИД

Возможное установление отношений между Израилем и Саудовской Аравией будет способствовать тому, чтобы еще несколько мусульманских государств последовали этому примеру, полагает глава израильского МИД Эли Коэн.

"Шесть или семь мусульманских государств могут последовать примеру Саудовской Аравии в деле установления мира с Израилем, после того как нормализуются отношения с саудовцами", - приводит слова Коэна The Jerusalem Post.

Министр добавил, что провел встречи с представителями властей нескольких мусульманских стран, с которыми у Израиля нет формальных отношений, подчеркнув, что мир с Саудовской Аравией - это еще и мир между израильтянами и мусульманским миром.

Ранее на этой неделе глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что рассчитывает на урегулирование отношений с Саудовской Аравией с помощью Вашингтона.

"Под вашим руководством мы сможем достичь исторического мира с Саудовской Аравией, который приблизит нас к урегулированию конфликта между израильтянами и палестинцами и окажет содействие примирению между исламским миром и еврейским государством", - сказал он в среду на встрече с президентом США Джо Байденом.

В период президентства Дональда Трампа при посредничестве США Израиль установил дипломатические отношения с рядом арабских государств - с ОАЭ, Бахрейном и Марокко. Позже к ним присоединился Судан. До этого у Израиля дипотношения были лишь с двумя арабскими странами - Египтом (установлены в 1979 году) и Иорданией (установлены в 1994 году).