Соглашение об установлении дипотношений между Израилем и Саудовской Аравией может быть подписано в начале 2024г

Израиль и Саудовская Аравия, скорее всего, в начале следующего года могут подписать соглашение об установлении дипломатических отношений, сообщило в четверг издание Ynetnews со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
"Мы ведем разговор о заключении мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией в следующем году, скорее всего, в начале следующего года", - цитирует Ynetnews израильского представителя.
По его словам, такой оптимистичный прогноз стал возможен после трех визитов в Королевство советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и прогресса, достигнутого на его переговорах с саудовскими официальными лицами.
Израильский представитель сообщил, что в центре внимания этих переговоров была тема поставок вооружений Эр-Рияду для защиты от Ирана. Саудовская Аравия добивается заключения с США договора об обороне, который потребует одобрения двух третей американского Сената, отмечает израильское издание.
По его данным, на переговорах обсуждается и гражданская атомная программа Саудовской Аравии, которая вызывает вопросы в Израиле.
Что касается палестинской проблемы, то дискуссия сфокусирована на экономической помощи палестинцам со стороны Саудовской Аравии и США, а не на требовании прекратить поселенческую деятельность на оккупированных арабских территориях, против чего выступает правительство Израиля, сообщил израильский представитель.
Между Израилем и Саудовской Аравией нет дипломатических отношений. В 2005 году Саудовская Аравия сняла экономический бойкот Израиля после вступления во Всемирную торговую организацию. В 2020 году Саудовская Аравия разрешила израильским самолетам пролетать по специальному воздушному коридору в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
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