Эр-Рияд критикует высказывания израильских министров, выступивших за выселение палестинцев из Газы

Власти Саудовской Аравии присоединились в четверг к странам, раскритиковавшим высказывания двух израильских министров, которые призвали выселить палестинцев из сектора Газа и восстановить там еврейские поселения.

По сообщению ближневосточных СМИ, в саудовском МИД назвали подобные призывы "экстремистскими" и призвали мировое сообщество препятствовать "нарушению Израилем, как на словах, так и действиями, международных правовых норм и принципов международного гуманитарного права".

Ранее два израильских министра, Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич, представляющие крайне правые политические силы, заявили, что считают нужным восстановить контроль Израиля над сектором Газа, выселить оттуда палестинцев и вернуть еврейские поселения, эвакуированные в 2005 году.

Такие призывы вызвали критику не только в мусульманских странах, но и в США и ЕС.