ЦАХАЛ имеет возможности вывести из строя всю сеть туннелей ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) располагает средствами уничтожить всю подземную инфраструктуру группировки ХАМАС, заявил глава израильского Минобороны Йоав Галант.

"У нас есть уникальные решения, чтобы добраться до всех туннелей и вывести их из строя, и мы готовы сделать это", - приводит "Гаарец" его слова при посещении формирования специального назначения инженерных войск ЦАХАЛ "Яхалом".

Как добавил министр, он не уверен, что многие другие армии мира имеют подобные возможности в этой сфере, как ЦАХАЛ.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ ЦАХАЛ приступила к проведению военной операции против ХАМАС. В четверг начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что израильские военные берут в кольцо город Газа сразу с нескольких направлений и уже действуют в городе.

На прошлой неделе The New York Times сообщало со ссылкой на неназванных представителей властей арабских и западных стран, что у ХАМАС может быть 35 - 40 тыс. бойцов, запасы на три - четыре месяца сражений. При этом ХАМАС долгое время строила десятки километров туннелей под сектором, накапливала там припасы, создавала мастерские для производства вооружений.