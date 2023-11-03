Минэнерго Азербайджана отбирает консультанта для совершенствования сферы теплоснабжения

Министерство энергетики Азербайджана отбирает компанию-консультанта для подготовки предложений по повышению эффективности, устойчивости и надежности сферы теплоснабжения.
Отбор проводится методом опроса предложений.
Предложения компаний принимаются до 16:00 22 ноября. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 23 ноября в 16:00.
В конкурсе могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями и опытом.
Контактное лицо - Лейла Адыгезалбекова.
Телефон для справок +(99412) 596 16 53/54 (внутренний 1034).
Н.Аббасова
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