Минэнерго Азербайджана отбирает консультанта для совершенствования сферы теплоснабжения

Министерство энергетики Азербайджана отбирает компанию-консультанта для подготовки предложений по повышению эффективности, устойчивости и надежности сферы теплоснабжения. Отбор проводится методом опроса предложений. Предложения компаний принимаются до 16:00 22 ноября. Вскрытие пакетов с предложениями состоится 23 ноября в 16:00. В конкурсе могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями и опытом. Контактное лицо - Лейла Адыгезалбекова. Телефон для справок +(99412) 596 16 53/54 (внутренний 1034). Н.Аббасова

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