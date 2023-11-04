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ТЭК 04.11.2023 10:35

Минэнерго Азербайджана планирует создать инфосистему по ВИЭ

Министерство энергетики Азербайджана отбирает компанию-консультанта для организации измерительно-наблюдательных работ с целью создания информационной системы по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) и выявления потенциальных территорий.

Отбор проводится методом опроса предложений.

В конкурсе могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями и опытом.

Предложения компаний принимаются до 12:00 23 ноября. Вскрытие пакетов с предложениями cостоится 24 ноября в 12:00.

Контактное лицо - Лейла Адыгезалбекова. Телефон для справок +(99412) 596 16 53/54 (внутренний 1034).

Н.Аббасова

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Тэги: МИНЭНЕРГО, КОНСУЛЬТАНТ, ОТБОР


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