Минэнерго Азербайджана планирует создать инфосистему по ВИЭ

Министерство энергетики Азербайджана отбирает компанию-консультанта для организации измерительно-наблюдательных работ с целью создания информационной системы по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) и выявления потенциальных территорий. Отбор проводится методом опроса предложений. В конкурсе могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями и опытом. Предложения компаний принимаются до 12:00 23 ноября. Вскрытие пакетов с предложениями cостоится 24 ноября в 12:00. Контактное лицо - Лейла Адыгезалбекова. Телефон для справок +(99412) 596 16 53/54 (внутренний 1034). Н.Аббасова

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