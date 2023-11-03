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Здравоохранение 03.11.2023 17:00

Глава Минздрава Азербайджана обсудил с руководством «Meteka» и «Qatar Pharma» совместные проекты в сфере здравоохранения и фармацевтики

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев обсудил с руководством австрийского производителя медицинского оборудования «Meteka» Роландом Качнигом и фармацевтической компании «Qatar Pharma» (Катар) Ахмедом Мохамедом аль-Хайе аль-Сулейти реализацию совместных проектов в сфере здравоохранения и фармацевтики, сообщили в пятницу в Минздраве Азербайджана.

«На встрече, были обсуждены возможности сотрудничества и расширение партнерства в сфере здравоохранения и фармацевтики, реализация совместных проектов со всемирно известными компаниями», - говорится в информации.

В ходе встречи было отмечено, что «Meteka» является первым в мире разработчиком устройств для обеззараживания медицинских отходов, «Qatar Pharma» специализируется на производстве высококачественных лекарственных препаратов.

«Стороны обсудили потенциальные возможности взаимного сотрудничества по различным направлениям», - добавили в Минздраве.

Р.Керимов

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Тэги: МИНЗДРАВ, АВСТРИЯ, КАТАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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