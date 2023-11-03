Алиев утвердил устав НАНА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении устава Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
НАНА - некоммерческое юридическое лицо, является высшей государственной научной организацией, которая участвует в обеспечении развития науки и реализации государственной политики в области науки.
Согласно уставу, члены президиума Академии избираются сроком на 5 лет.
Текст указа опубликован на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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