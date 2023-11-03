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Наука и образование 03.11.2023 21:02

Алиев утвердил устав НАНА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении устава Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

НАНА - некоммерческое юридическое лицо, является высшей государственной научной организацией, которая участвует в обеспечении развития науки и реализации государственной политики в области науки.


Согласно уставу, члены президиума Академии избираются сроком на 5 лет.


Текст указа опубликован на сайте главы государства.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАНА, УСТАВ


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