Алиев утвердил устав НАНА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении устава Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). НАНА - некоммерческое юридическое лицо, является высшей государственной научной организацией, которая участвует в обеспечении развития науки и реализации государственной политики в области науки.

Согласно уставу, члены президиума Академии избираются сроком на 5 лет.

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде



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