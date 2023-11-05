Мирный житель подорвался на мине в Тертерском районе

Мирный житель получил ранение в ногу, подорвавшись на мине в Тертерском районе, сообщили в региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

"5 ноября около 12:00 в полицию поступила информация о взрыве мины на неразминированном участке в селе Тяпякянд Тертерского района. В результате инцидента житель села Сеидимли Асиф Новруз оглу Гусейнов, 1960 г.р., получил ранение в ногу", - сообщает ведомство.

По факту ведется расследование.

"Вновь призываем граждан не проникать на неразминированные территории и соблюдать установленные правила", - добавили в пресс-службе.

В.Алиев