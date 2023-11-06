Средняя пенсия в Азербайджане к 2025г достигнет 511 манат

Средняя пенсия в Азербайджане к концу 2024 года достигнет 511,6 манатов ($301).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», такие данные приведены в заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана на 2024 год.
Согласно прогнозам ГФСЗ на 1 января 2024 года средняя пенсия в Азербайджане составит 492,3 манат (+13,2% от показателя на начало 2023г).
К 2025 году средняя пенсия увеличится до 511,6 манатов (рост 3,9%).
Согласно материалам палаты, в 2023 году на выплату пенсий и пособий из бюджета ГФСЗ будет выделено 5 млрд 910,1 млн манатов.
В бюджете ГФСЗ на 2024 год на эти цели предусмотрено 6 млрд 681,6 млн манатов (+13,1% от фактических расходов на эти цели в 2023г).
При этом согласно материалам палаты, на конец 2023 года число пенсионеров в Азербайджане составит 1 млн 98,8 тыс. человек против 1 млн 114,2 тыс. человек на начало текущего года, т.е. спад составит 1,4%.
К началу 2025 года число пенсионеров увеличится на 0,4% (по сравнению с показателем на конец 2023 года) – до 1 млн 103 тыс. человек.
Б.Рустамбеков
Ереван согласился на переговоры с Баку по аспектам строительства металлургического завода на границе - МИД Азербайджана
Баку ожидает конструктивного подхода от Армении по нормализации отношений – Байрамов
Азербайджан и Румыния провели очередной раунд политических консультаций
Бюджет ГФСЗ к 2028г достигнет почти 10 млрд манатов - прогноз
Власти Азербайджана в 2024г направят 2,2 млрд манат на финансирование 230 инвестпроектов
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
ЖКУ Гянджи направит 3 млн манатов на благоустройство в городе
Армения и США обсуждают военное сотрудничество
Путина ждут в Казахстане с официальным визитом 9 ноября
Армия обороны Израиля вновь открывает гуманитарный коридор для перехода жителей Газы на юг
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялось очередное мероприятие по здоровью
Прошел форум «KaryeramIZ» для студентов при поддержке Yelo Bank
«Nar» — официальный партнер международного турнира по ММА «RIZIN»
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире