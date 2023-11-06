Средняя пенсия в Азербайджане к 2025г достигнет 511 манат

Средняя пенсия в Азербайджане к концу 2024 года достигнет 511,6 манатов ($301).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», такие данные приведены в заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана на 2024 год.

Согласно прогнозам ГФСЗ на 1 января 2024 года средняя пенсия в Азербайджане составит 492,3 манат (+13,2% от показателя на начало 2023г).

К 2025 году средняя пенсия увеличится до 511,6 манатов (рост 3,9%).

Согласно материалам палаты, в 2023 году на выплату пенсий и пособий из бюджета ГФСЗ будет выделено 5 млрд 910,1 млн манатов.

В бюджете ГФСЗ на 2024 год на эти цели предусмотрено 6 млрд 681,6 млн манатов (+13,1% от фактических расходов на эти цели в 2023г).

При этом согласно материалам палаты, на конец 2023 года число пенсионеров в Азербайджане составит 1 млн 98,8 тыс. человек против 1 млн 114,2 тыс. человек на начало текущего года, т.е. спад составит 1,4%.

К началу 2025 года число пенсионеров увеличится на 0,4% (по сравнению с показателем на конец 2023 года) – до 1 млн 103 тыс. человек.

Б.Рустамбеков