США обсуждают с Израилем возможность создания гуманитарных пауз в секторе Газа

США продолжат настаивать на организации гуманитарных пауз в секторе Газа, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в понедельник.
"Мы все еще верим в ценность временных гуманитарных пауз... для конкретных целей - чтобы доставлять туда помощь и вывозить оттуда людей, в том числе заложников. Мы все еще думаем, что это важно, и мы продолжим обсуждать это", - приводят американские СМИ слова Кирби.
Он также отметил, что президент США Джо Байден в понедельник обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников и по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.
Кирби добавил, что на данный момент недостаточно гуманитарной помощи поступает в этот палестинский анклав.
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