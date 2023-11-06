США обсуждают с Израилем возможность создания гуманитарных пауз в секторе Газа

США продолжат настаивать на организации гуманитарных пауз в секторе Газа, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в понедельник.

"Мы все еще верим в ценность временных гуманитарных пауз... для конкретных целей - чтобы доставлять туда помощь и вывозить оттуда людей, в том числе заложников. Мы все еще думаем, что это важно, и мы продолжим обсуждать это", - приводят американские СМИ слова Кирби.

Он также отметил, что президент США Джо Байден в понедельник обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников и по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

Кирби добавил, что на данный момент недостаточно гуманитарной помощи поступает в этот палестинский анклав.