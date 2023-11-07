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Нетаньяху допустил возможность гуманитарных пауз в ходе боевых действий в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает возможным кратковременное выборочное прекращение огня в ходе боевых действий в секторе Газа в гуманитарных целях.

"Что касается тактических небольших пауз, час здесь, час там, то я полагаю, они были у нас раньше. Надо изучить обстоятельства, чтобы дать возможность товарам, гуманитарным грузам прибыть или нашим заложникам, отдельным заложникам уйти", - сказал премьер в интервью телеканалу АВС.

В то же время, он подтвердил свою позицию о том, что Израиль не пойдет на полное прекращение огня до освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС.

"В Газе не будет прекращения огня, всеобщего прекращения огня без освобождения наших заложников", - подчеркнул Нетаньяху.

Он пояснил: "Я думаю, что это помешает военным усилиям. Это помешает нашим усилиям по освобождению наших заложников, потому что единственное, что действует на этих (...) людей - военное давление, которое мы оказываем".

В ответ на вопрос ведущего о том, пойдет ли Израиль на прегрешение огня при условии, что ХАМАС согласится на освобождение заложников, премьер ответил утвердительно: "С этой целью будет объявлено о прекращении огня".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ПАУЗЫ, ВОЗМОЖНОСТЬ


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