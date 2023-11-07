Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

06.11 $/bbl +/- WTI 80.82 +0.31 Brent 85.18 +0.29

Дальнее зарубежье 07.11.2023 09:08

Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана в ответ на ракетные пуски

Самолеты и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером в понедельник нанесли удары по объектам на территории Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на запуски ракет из Ливана (...) истребители ЦАХАЛ параллельно с артиллерийскими ударами атаковали цели, принадлежащие террористической организации "Хезболла", - говорится сообщении.

В частности, удары были нанесены по объектам, "содержащим технологические активы, принадлежащие "Хезболле", складу оружия, пусковым установкам и террористической инфраструктуре".

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил на брифинге накануне, что "на севере мы находимся в эпицентре воздушных атак, во время которых наносятся удары по широкому спектру террористических объектов".

"Эти атаки является продолжением других ударов, нанесенных за прошедший день, которые, конечно же, являются ответом на 30 ракет, выпущенных по северу Израиля", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, ОТВЕТ, УДАРЫ


Похожие новости


ХАМАС и "Хезболла" выпустили более 30 ракет из Ливана по Израилю ВВС Израиля атаковали объекты инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане ЦАХАЛ наносит массированные авиаудары по «Хезболле» после ракетного обстрела северного Израиля Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане В Израиле заявили о запуске ракет с территории Ливана Почти 29 тыс. человек стали перемещенными лицами в Ливане из-за обстрелов на границе с Израилем - ООН Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане Военные Израиля нанесли удары по югу Ливана Израиль ударил по противотанковому отделению в Ливане «Хезболла» объявила «день гнева» против Израиля из-за удара по больнице в Газе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az