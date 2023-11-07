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Макроэкономика 07.11.2023 09:13

Манат подорожал к евро, к лире и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 7 ноября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 7 ноября ЦБА установил на уровне 1.8201/1EUR (6 ноября - 1.8247/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 7 ноября сохранил на уровне 0.0183/1RUB (6 ноября - 0.0184/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 7 ноября ЦБА установил на уровне 0.0597/1TRY (6 ноября - 0.599/1TRY).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЦБА, МАНАТ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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