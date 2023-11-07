Манат подорожал к евро, к лире и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 7 ноября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 7 ноября ЦБА установил на уровне 1.8201/1EUR (6 ноября - 1.8247/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 7 ноября сохранил на уровне 0.0183/1RUB (6 ноября - 0.0184/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 7 ноября ЦБА установил на уровне 0.0597/1TRY (6 ноября - 0.599/1TRY).

Б.Рустамбеков