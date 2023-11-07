Суд в Азербайджане приговорил Хачатуряна к 15 годам лишения свободы

Бакинский военный суд во вторник приговорил к 15 годам лишения свободы Вагифа Хачатуряна, обвиняемого по делу о геноциде в селе Мешали Ходжалинского района (Карабахский регион Азербайджана) в 1991 году, пишут азербайджанские СМИ.
Ранее сообщалось, что гособвинитель на заседании во вторник заявил об отсутствии смягчающих вину Хачатуряна обстоятельств, а также выступил с предложением приговорить его к 15 годам лишения (первые 5 лет в тюрьме, а остальные - в исправительном учреждении строгого режима).
Как сообщали ранее в Генпрокуратуре Азербайджана, Хачатурян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана 29 июля 2023 года при попытке выехать в Армению через ППП «Лачин» с целью лечения при посредничестве Международного комитета Красного Креста.
По версии следствия, 22 декабря 1991 года гражданин Азербайджана Хачатурян Вагиф Черкезович, 1955 года рождения, родившийся и проживающий в селе Бадара Аскеранского района бывшей НКАО, работавший водителем в автомобильном транспортном предприятии города Ханкенди и другие лица армянской национальности с целью полного уничтожения азербайджанцев, проживавших в селе Мешали как единой национальной группы, используя различные виды оружия, в том числе огнестрельное оружие и боевые пехотные машины, совершив вооруженное нападение на данное село 23 декабря 1991 года убили 25 человек азербайджанской национальности, нанесли 14 лицам телесные повреждения различной степени, изгнали 358 азербайджанцев из мест законного проживания без оснований, предусмотренных международно-правовыми нормами и законами Азербайджана.
Помимо этого, отметили в Генпрокуратуре, Хачатурян, продолжая совместные преступные действия с лицами по предварительному сговору, уничтожая и повреждая имущества, принадлежащие государству и сельским жителям, причинили материальный ущерб на общую сумму 5,497 млн манатов.
В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатуряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджана.
Он был объявлен в международный розыск и 12 ноября 2013 года постановлением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.
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