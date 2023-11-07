Баку и Рига провели межмидовские консультации по стратегическому диалогу

Замминистра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев провел с замгоссекретаря-политическим директором МИД Латвии Анжейсом Вилумсонсом второе заседание стратегического диалога.

«В ходе встречи были обсуждены текущая ситуация и перспективы развития двусторонних отношений в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, а также в рамках международных организаций. Подчеркнута важность стратегического диалога между двумя странами, а также деятельность межправкомиссии (МПК) по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству», -, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на азербайджанский МИД.

В ходе встречи также состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Х.Насирзаде