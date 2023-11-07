"Хезболлу" и Ливан в случае нападения на Израиль ждет незавидная участь, предупреждает глава Минобороны Израиля

Ливанское радикальное движение "Хезболла" повторит судьбу палестинской группировки ХАМАС, если решится напасть на Израиль, предупредил глава израильского Минобороны Йоав Галант.

"Синвар (Яхья Синвар - глава ХАМАС в секторе Газа) допустил ошибку, решив напасть на Израиль. Тем самым он решил судьбу Газы и судьбу ХАМАС. Если Насралла (лидер "Хезболлы" Хасан Насралла) допустит подобную ошибку, то он решит судьбу "Хезболлы" и Ливана", - заявил во вторник в Кнессете Галант, которого цитируют израильские СМИ.

"Сейчас вся система безопасности нацелена на две задачи - победа в войне и возвращение заложников домой", -сказал депутатам министр.

Главными целями на период после операции в Газе, по его словам, станут прекращение военной и политической деятельности ХАМАС, а также устранение угрозы безопасности Израилю, которая может исходить из сектора Газа.

Для этого израильской армии в первые дни после победы потребуется полная свобода действий, отметил Галант.