Действующая в Ираке группировка заявила об очередных ударах по базам США

Шиитская военизированная группировка "Исламское сопротивление в Ираке" во вторник заявила о нанесении ударов по военным базам, на которых присутствуют американские военные, в Ираке и Сирии, передает агентство ЭФЭ.

Согласно утверждениям представителей этой группировки, обстрелам подверглись военная база Аль-Харир в Иракском Курдистане, а также - военные объекты на территории аэропорта в городе Эрбиль.

В "Исламском сопротивлении в Ираке" также утверждают, что нанесли удар беспилотниками по базе на территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Со своей стороны, силы безопасности Иракского Курдистана сообщили, что беспилотники, атаковавшие аэропорт Эрбиля, удалось сбить, а удары по базе Аль-Харир не привели к жертвам и серьезным разрушениям.

"Исламское сопротивление в Ираке" в последние недели регулярно проводит обстрелы баз, на территории которых находятся американские военнослужащие. Так, в понедельник в этой группировке утверждали, что нанесли удары по четырем военным базам США в Ираке и Сирии.

После нападения радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября позиции войск США в Сирии и Ираке неоднократно подвергались ударам с использованием беспилотников и ракет.