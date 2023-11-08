Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 77.37 -3.45 Brent 81.61 -3.57

Дальнее зарубежье 08.11.2023 00:25

Действующая в Ираке группировка заявила об очередных ударах по базам США

Шиитская военизированная группировка "Исламское сопротивление в Ираке" во вторник заявила о нанесении ударов по военным базам, на которых присутствуют американские военные, в Ираке и Сирии, передает агентство ЭФЭ.

Согласно утверждениям представителей этой группировки, обстрелам подверглись военная база Аль-Харир в Иракском Курдистане, а также - военные объекты на территории аэропорта в городе Эрбиль.

В "Исламском сопротивлении в Ираке" также утверждают, что нанесли удар беспилотниками по базе на территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Со своей стороны, силы безопасности Иракского Курдистана сообщили, что беспилотники, атаковавшие аэропорт Эрбиля, удалось сбить, а удары по базе Аль-Харир не привели к жертвам и серьезным разрушениям.

"Исламское сопротивление в Ираке" в последние недели регулярно проводит обстрелы баз, на территории которых находятся американские военнослужащие. Так, в понедельник в этой группировке утверждали, что нанесли удары по четырем военным базам США в Ираке и Сирии.

После нападения радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября позиции войск США в Сирии и Ираке неоднократно подвергались ударам с использованием беспилотников и ракет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАК, ГРУППИРОВКА, США, БАЗЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az