Израильские военные окружили бункер лидера ХАМАС Синвара, утверждает министр обороны Израиля

Военнослужащим Армии обороны Израиля удалось взять в кольцо район бункера, в котором, предположительно, находится лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Глава минобороны во время телевизионного обращения заявил, что Синвар "прячется у себя в бункере без контакта со своими сообщниками". По его словам, израильские военные в настоящее время находятся "в сердце" города Газа. Также он пообещал, что военные смогут ликвидировать Синвара.

Также министр обороны заявил, что после завершения израильской боевой операции сектором Газа не будет управлять ни Израиль, ни ХАМАС.

При этом ряд западных СМИ предполагают, что на территории города Газа все же находится сравнительно небольшое число израильских военных.

Так, телеканал Sky News отмечает, что наибольшая часть сил Израиля все еще сконцентрирована на подходе к Газе, а не в самом городе.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. В результате в анклаве погибли более 10,3 тыс. человек.