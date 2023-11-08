Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 77.37 -3.45 Brent 81.61 -3.57

СНГ 08.11.2023 20:40

Верховная Рада Украины продлила на 90 суток срок действия военного положения и мобилизации

Верховная Рада в среду утвердила указы президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлевается с 16 ноября на 90 суток, сообщили украинские СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, МОБИЛИЗАЦИЯ, ПРОДЛЕНИЕ


Похожие новости


Зеленский рассказал о просьбе военных расширить мобилизацию Военное положение и мобилизация на Украине продлеваются до 18 августа Президент Украины внес в Раду законопроект о общей мобилизации Порошенко заявляет о прекращении мобилизации в украинскую армию Мобилизация проходит по плану - Порошенко Оппозиция в украинской Раде считает объявление новой мобилизации победой «партии войны» в Киеве Порошенко подписал закон о частичной мобилизации "Движение сопротивления" на Украине насчитывает уже более 20 тыс. человек, утверждает кандидат в президенты Тимошенко В национальную гвардию Украины собираются за две недели мобилизовать до 15 тысяч человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az