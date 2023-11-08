Верховная Рада Украины продлила на 90 суток срок действия военного положения и мобилизации

Верховная Рада в среду утвердила указы президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране.
Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлевается с 16 ноября на 90 суток, сообщили украинские СМИ.
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