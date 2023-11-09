Японские чиновники работают над организацией встречи премьера Японии с председателем КНР в ноябре

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в Сан-Франциско "на полях" саммита АТЭС, сообщило агентство "Киодо" со ссылкой на информированный источник.
В сообщении говорится, что переговоры, касающиеся встречи, ведет секретарь Совета нацбезопасности Японии Такео Акиба.
Акиба, как отмечает агентство, "заложит основу для двухстороннего саммита в ходе своих переговоров с высокопоставленными китайскими официальными лицами в Пекине".
По словам источника, встреча, "если она состоится", станет первой с ноября прошлого года.
Также отмечается, что японо-китайские "двусторонние связи остаются напряженными из-за сброса в море очищенной радиоактивной воды с поврежденной японской атомной электростанции "Фукусима".
Китай последовательно выступает против этих действий.
В то же время, над организацией встречи с Си Цзиньпином президента США Джо Байдена работают в Вашингтоне.
Министр иностранных дел КНР Ван И заявил ранее, что Китаю и США для организации встречи могут потребоваться совместные усилия
"Стороны договорились совместно работать над реализацией встречи глав государств в Сан-Франциско. В то же время, "дорога" в Сан-Франциско не будет гладкой, и в пути нельзя полагаться на "автономное плавание", - сказал Ван И на встрече с представителями стратегического сообщества США в Вашингтоне в октябре.
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге накануне не смогла подтвердить, что договоренность о встрече достигнута окончательно.
Алиев и Какар обсудили расширение торгово-экономических отношений Азербайджана и Пакистана
США истратили 96% от выделенных на помощь Украине средств - Белый дом
Анкара и Баку продолжат предпринимать действия, направленные на установление мира на Южном Кавказе - Эрдоган
Казатомпром заключил долгосрочный контракт с China National Uranium Company на поставку урана
Туркменистан будет поставлять Ираку 9 млрд куб. м газа в год через Иран
Власти РФ и нефтяники обсуждают возможную отмену запрета экспорта бензина Аи-92
Второе за день землетрясение произошло в Иране у границы с Азербайджаном
В Иране у границы с Азербайджаном произошло землетрясение
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире