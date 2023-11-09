Японские чиновники работают над организацией встречи премьера Японии с председателем КНР в ноябре

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в Сан-Франциско "на полях" саммита АТЭС, сообщило агентство "Киодо" со ссылкой на информированный источник.

В сообщении говорится, что переговоры, касающиеся встречи, ведет секретарь Совета нацбезопасности Японии Такео Акиба.

Акиба, как отмечает агентство, "заложит основу для двухстороннего саммита в ходе своих переговоров с высокопоставленными китайскими официальными лицами в Пекине".

По словам источника, встреча, "если она состоится", станет первой с ноября прошлого года.

Также отмечается, что японо-китайские "двусторонние связи остаются напряженными из-за сброса в море очищенной радиоактивной воды с поврежденной японской атомной электростанции "Фукусима".

Китай последовательно выступает против этих действий.

В то же время, над организацией встречи с Си Цзиньпином президента США Джо Байдена работают в Вашингтоне.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил ранее, что Китаю и США для организации встречи могут потребоваться совместные усилия

"Стороны договорились совместно работать над реализацией встречи глав государств в Сан-Франциско. В то же время, "дорога" в Сан-Франциско не будет гладкой, и в пути нельзя полагаться на "автономное плавание", - сказал Ван И на встрече с представителями стратегического сообщества США в Вашингтоне в октябре.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге накануне не смогла подтвердить, что договоренность о встрече достигнута окончательно.