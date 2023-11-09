В США сомневаются в начале планового развертывания гиперзвуковых ракет до конца 2023 года

Армии США, по всей видимости, не удастся придерживаться графика и до конца 2023 года приступить к оснащению своего первого подразделения гиперзвуковыми ракетами, сообщает Defense news со ссылкой на помощника министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Дага Буша.
"Буш сказал, что после того как в конце октября армия и ВМС отменили испытания гиперзвукового планирующего блока из-за проблем прямо перед запуском, теперь крайне маловероятно, что армия оснастит этим оружием свое первое подразделение к концу года, как это планировалось", - информирует издание.
Defense news напоминает, что армия и ВМС отменили уже два подобных испытания за последние месяцы.
Буш пояснил, что прежде чем начать ставить на вооружение гиперзвуковые ракеты (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW) армии нужно провести хотя бы одно их испытание с их боевыми стрельбами. В связи с этим передать данное оружие в войска до конца 2023 года затруднительно.
В то же время, по его словам, в качестве одного из факторов, компенсирующего эти трудности, можно рассматривать то, что армия успешно развернула для борьбы с вражескими кораблями средства средней дальности, включая крылатые ракеты "Томагавк" и зенитные ракеты SM-6.
В начале сентября стало известно, что США приступили к техническим работам на стелс-эсминце "Замволт" (USS Zumwalt) с целью подготовить его к тестовым запускам гиперзвуковых ракет. Также США будут готовить к размещению гиперзвукового оружия еще один корабль класса "Замволт" - "Майкл Монсур" (USS Michael Monsoor). Ожидается, что корабли после модернизации могли бы нести 12 гиперзвуковых ракет, разрабатываемых по программе The Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB), в неядерном оснащении.
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