Пентагон планирует провести с Австралией совместные эксперименты в области гиперзвукового оружия в 2024г

У Минобороны США есть планы на 2024 год вместе с австралийскими военными осуществить эксперименты в области гиперзвукового оружия на территории Австралии, заявила замглавы Пентагона по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам Хайди Шу.
"Мы уже близко работаем с австралийцами, чтобы определить, какие наши эксперименты можно вести в Австралии", - цитирует в понедельник Defense news ее слова, сказанные в минувшие в выходные на Форуме национальной обороны имени Рейгана в штате Калифорния.
Она отметила, что за 2023 год США и Австралия нарастили сотрудничество в сфере гиперзвукового оружия, а совместные эксперименты станут следующим шагом в этом направлении.
В свою очередь Defense news отмечает, что такие новейшие технологии как гиперзвуковое оружие, автономные системы вооружения, квантовые вычисления являются ядром второго этапа партнерства США, Австралии и Британии в области безопасности - AUKUS. Ранее, в рамках первого этапа AUKUS, участники обнародовали рассчитанный на десятилетия проект поставок Канберре атомных подводных лодок.
Издание напоминает, что США и Австралия уже 15 лет ведут исследования в области гиперзвуковых летательных аппаратов. В 2020 году страны запустили программу разработки высокоточных ракет, которые смогут развивать скорость в 5 Маха (6125 км/ч) и запускаться с истребителей-бомбардировщиков.
Также страны обсуждают интеграцию их систем противовоздушной и противоракетной обороны. Стороны также изучают то, как они могут вместе работать с новой системой управления IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System): она должна позволить включить различные системы ПВО в одну комплексную, многослойную систему, и сыграть ключевую роль в защите острова Гуам - американской стратегической военной базы в Тихом океане.
ГААД получит 17 млн манатов на реконструкцию автодороги от Суговушана до Кельбаджара
Продажи 100 крупнейших оружейных компаний мира в 2022г снизились на 3,5%
Военные Израиля предписали эвакуироваться жителям города Хан-Юнис и его окрестностей в секторе Газа
SOCAR от операций в Швейцарии в I полугодии получила доход почти в 31 млрд манатов
Цена золота обновила рекорд, поднявшись выше $2100 за унцию
SOCAR в I полугодии получила доход от продажи нефти в размере свыше 25 млрд манатов
Страны ЕС за 9 месяцев увеличили экспорт фармпродукции в Азербайджан на 2%
ГАТ и ОЭС намерены сотрудничать в области туристического образования
Не менее 11 человек погибли в результате извержения вулкана в Индонезии
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank объявляет тендер на Поставку компонентов для серверного оборудования и системы хранения данных HPE
В Бакинской высшей школе нефти отметили 100-летие Университета культуры и искусств
AZAL представляет скидочные билеты на авиарейсы в Прагу из Баку
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире