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Дальнее зарубежье 27.08.2023 13:30

В Австралии нашли 23 морпеха после крушения американского военного вертолета

Спасателям в Австралии удалось найти 23 морских пехотинцев после крушения американского военного вертолета, принимавшего участие в учениях, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Все они получили ранения, некоторые из них - тяжелые. Пятерых уже госпитализировали.

Ранее сообщалось, что трех раненых американских военных нашли и транспортировали в Королевскую больницу на спасательном самолете.

Вертолет V22 Osprey ВВС США с американскими морскими пехотинцами на борту потерпел крушение у северного побережья Австралии в ночь на воскресенье. Вертолет упал недалеко от острова Мелвилл у побережья города Дарвин.

Он принимал участие в учениях Predators Run, в которых наряду с военными Австралии, Филиппин, Индонезии и Восточного Тимора задействованы около 500 американских военнослужащих.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, США, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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