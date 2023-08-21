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Дальнее зарубежье 21.08.2023 21:30

Австралия, США и Филиппины проводят военные учения в Южно-Китайском море

Военные Австралии, США и Филиппин ведут учения в акватории Южно-Китайского моря, принадлежность которой оспаривают несколько государств, включая КНР, сообщают западные СМИ.

Учения Alon идут с 14 по 31 августа в районе Филиппин, в них принимают участие 2 тыс. австралийских и филиппинских военнослужащих, 150 морпехов США. Австралия также направила на них крупнейший корабль своих ВМС - универсальный десантный корабль-вертолетоносец HMAS Canberra.

В понедельник участники учений отрабатывали сценарий с нападением с воздуха на филиппинский остров Палаван, находящийся в 200 км от архипелага Спратли (китайское название - Наньша): Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор в связи с этими островами.

Также на этой неделе запланированы совместные военно-морские учения США, Японии и Австралии у берегов Филиппин.

США связаны союзническими отношениями с некоторыми державами Азиатско-Тихоокеанского региона и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. Вашингтон обвиняет Пекин в создании на спорных островах военных баз и, тем самым, в нарушении международных законов.

При этом через оспариваемое сразу несколькими государствами богатое ресурсами Южно-Китайское море в год перевозят грузов на $5 трлн.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, США, МОРЕ, УЧЕНИЯ


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