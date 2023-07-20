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Блинкен отправится в турне по странам Индо-Тихоокеанского региона

Госсекретарь США Энтони Блинкен с 24 по 29 июля посетит Тонгу, Новую Зеландию и Австралию, говорится в заявлении госдепа, опубликованном в четверг.

Блинкен посетит столицу Тонги Нукуалофу 26 июля, где встретится с высокопоставленными официальными лицами для обсуждения "общих демократических ценностей". 27 июля он отправится в столицу Новой Зеландии Веллингтон, где проведет переговоры с партнерами и посетит матч сборной США в чемпионате мира по футболу FIFA среди женщин.

Завершит поездку госсекретарь визитом в австралийский Брисбен 28-29 июля, где примет участие в министерских консультациях Австралия-США (AUSMIN) и проведет двусторонние встречи.

В свою очередь СМИ отмечают, что поездка станет третьим визитом в Азию для Блинкена за два месяца. Также недавно глава Минфина США Джанет Йеллен и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри завершили свои визиты в Китай. Associated Press (AP) называет последние действия США ответом на усиление позиций Китая в регионе.

Ранее госдеп проинформировал Конгресс США о том, что планирует серьезно увеличить количество дипломатического персонала на тихоокеанских островах. В документе, с которым ознакомилось AP, отмечается, что у Китая есть постоянные дипломатические представительства в 8 из 12 тихоокеанских островных стран, которые признает США, и Вашингтон должен наверстать упущенное.

Госдеп планирует нанять около 40 сотрудников в течение последующих пять лет для каждого из четырех недавно открытых и скоро открывающихся посольств.

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Тэги: США, БЛИНКЕН, АВСТРАЛИЯ, ПОЕЗДКА


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