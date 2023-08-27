Американский военный вертолет с двадцатью морпехами на борту потерпел крушение у северного побережья Австралии

Вертолет V22 Osprey ВВС США с 20 американскими морскими пехотинцами на борту потерпел крушение у северного побережья Австралии, сообщили австралийские СМИ.
По информации телеканала Sky News, вертолет упал недалеко от острова Мелвилл у побережья города Дарвин.
Сообщений о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало, есть надежда, что имеются выжившие, отмечает телеканал.
Вертолет принимал участие в учениях Predators Run, в которых наряду с военными Австралии, Филиппин, Индонезии и Восточного Тимора задействованы около 500 американских военнослужащих.
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