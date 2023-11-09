Турпоток в Азербайджан за 10 месяцев превысил 1,7 млн человек - ГАТ

Туристический поток в Азербайджан в январе-октябре 2023 года составил 1 млн 724,218 тыс. человек, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Госагентство по туризму.
“Число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-октябре текущего года, составило 1 млн 724,218 тыс. человек, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, - отмечается в информации.
Согласно данным Госкомстата, число иностранных граждан из 178 стран, посетивших Азербайджан в 2022 году, составило 1 млн 602,3 тыс. человек, что в 2 раза выше показателя 2021 года.
Х.Насирзаде
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