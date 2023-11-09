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Туризм 09.11.2023 14:47

Турпоток в Азербайджан за 10 месяцев превысил 1,7 млн человек - ГАТ

Туристический поток в Азербайджан в январе-октябре 2023 года составил 1 млн 724,218 тыс. человек, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Госагентство по туризму.

“Число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-октябре текущего года, составило 1 млн 724,218 тыс. человек, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, - отмечается в информации.


Согласно данным Госкомстата, число иностранных граждан из 178 стран, посетивших Азербайджан в 2022 году, составило 1 млн 602,3 тыс. человек, что в 2 раза выше показателя 2021 года.


Х.Насирзаде


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Тэги: ГАТ, ТУРИСТЫ, ПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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