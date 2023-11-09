Макрон выступил за прекращение огня в Газе

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал добиваться прекращения огня в секторе Газа.

"Сегодня ситуация серьезная и каждый день она ухудшается еще больше. Сейчас надо работать над защитой гражданских лиц. Для этого нужна очень срочная гуманитарная пауза. И нужно действовать для прекращения огня. Нужно, чтобы это могло стать возможным", - сказал Макрон, открывая в четверг в Париже гуманитарную конференцию по ситуации гражданского населения в секторе Газа.

По его словам, "необходимо создать пространство для гуманитарных субъектов, чтобы они могли действовать в Газе".

Вместе с тем Макрон подчеркнул, что теперь "никто не может сказать, что ХАМАС не является опасной, террористической группировкой", и призвал к мерам борьбы против терроризма в регионе.

Макрон также указал на необходимость, несмотря на сложность обстановки, "не откладывать на потом мир на Ближнем Востоке". По его мнению, следует продолжать продвигаться к решению конфликта через сосуществование двух государств, чтобы "израильтяне и палестинцы могли жить бок о бок в мире и безопасности".

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября правящая в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС.

4 ноября министерство иностранных дел Франции объявило, что 39 французов погибли во время атак ХАМАС против Израиля 7 октября. Министерство уточнило, что девять французов числятся пропавшими без вести. "Подтверждено, что некоторые из них находятся в заложниках ХАМАС", - говорилось в сообщении.