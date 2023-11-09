Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 77.37 -3.45 Brent 81.61 -3.57

Дальнее зарубежье 09.11.2023 16:43

Макрон выступил за прекращение огня в Газе

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал добиваться прекращения огня в секторе Газа.

"Сегодня ситуация серьезная и каждый день она ухудшается еще больше. Сейчас надо работать над защитой гражданских лиц. Для этого нужна очень срочная гуманитарная пауза. И нужно действовать для прекращения огня. Нужно, чтобы это могло стать возможным", - сказал Макрон, открывая в четверг в Париже гуманитарную конференцию по ситуации гражданского населения в секторе Газа.

По его словам, "необходимо создать пространство для гуманитарных субъектов, чтобы они могли действовать в Газе".

Вместе с тем Макрон подчеркнул, что теперь "никто не может сказать, что ХАМАС не является опасной, террористической группировкой", и призвал к мерам борьбы против терроризма в регионе.

Макрон также указал на необходимость, несмотря на сложность обстановки, "не откладывать на потом мир на Ближнем Востоке". По его мнению, следует продолжать продвигаться к решению конфликта через сосуществование двух государств, чтобы "израильтяне и палестинцы могли жить бок о бок в мире и безопасности".

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября правящая в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС.

4 ноября министерство иностранных дел Франции объявило, что 39 французов погибли во время атак ХАМАС против Израиля 7 октября. Министерство уточнило, что девять французов числятся пропавшими без вести. "Подтверждено, что некоторые из них находятся в заложниках ХАМАС", - говорилось в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, ГАЗА


Похожие новости


Макрон назвал приоритетом освобождение всех заложников ХАМАС 11 французов погибли, 18 пропали без вести в Израиле Двое граждан Франции погибли, 14 пропали без вести в Израиле Нетаньяху призвал Макрона присоединиться к санкциям против Ирана Анкара обвинила Францию и Израиль в попытках создать курдское государство Макрон призвал к деэскалации в отношениях между Ираном и Израилем Олланд просил Нетаньяху не приезжать на марш в Париже - газета Международное сообщество должно способствовать установлению перемирия между Израилем и Газой, заявляет глава МИД Франции Спикер израильского парламента объявил президента Франции персона нон грата в кнессете Израиль колонизацией Восточного Иерусалима создает препятствие на пути достижения мира, заявляют в Париже

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az