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Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 77.37 -3.45 Brent 81.61 -3.57

ТЭК 09.11.2023 19:30

Цены на нефть продолжают расти, Brent у $80,6 за баррель

Цены на нефть активно растут вечером в четверг на фоне ослабления доллара США.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:03 составляет $80,64 за баррель, что на $1,1 (1,38%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,15 (1,53%), до $76,48 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, понижается на 0,2% в ходе торгов в четверг, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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