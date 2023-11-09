Цены на нефть продолжают расти, Brent у $80,6 за баррель

Цены на нефть активно растут вечером в четверг на фоне ослабления доллара США.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:03 составляет $80,64 за баррель, что на $1,1 (1,38%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,15 (1,53%), до $76,48 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, понижается на 0,2% в ходе торгов в четверг, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.