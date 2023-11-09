Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 77.37 -3.45 Brent 81.61 -3.57

Дальнее зарубежье 09.11.2023 21:10

ЕС рассматривает варианты помощи Украине на случай отказа Венгрии согласовать общий план

Страны-члены Евросоюза рассматривают запасной план по выделению помощи Украине на случай, если Венгрия наложит вето на текущее предложение о финансировании в размере 50 млрд евро, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

Люди, знакомые с ходом обсуждения, сообщили, что альтернативный план включает в себя идею предоставления национальных гарантий от стран-членов ЕС для привлечения финансирования на рынках. Это будет актуально в том случае, если Венгрия решит заблокировать пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, который, в частности, включает в себя предложение о помощи Украине.

При этом, как отмечает агентство, в ЕС все еще надеются, что запасной план не понадобится, и удастся убедить Венгрию поддержать пересмотр европейского бюджета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС Глава ЕК назвала военную поддержку и принятие Украины в ЕС геостратегическими интересами Европы Глава ЕК назвала военную поддержку и принятие Украины в ЕС геостратегическими интересами Европы Орбан считает провальным план ЕС по дальнейшему финансированию Украины Лидеры ЕС продолжат поддерживать Украину, несмотря на события на Ближнем Востоке Украинская стратегия ЕС потерпела крах, нужен план «Б» - Орбан Саммит ЕС обсудит Ближний Восток и Украину США и ЕС продолжат искать пути для передачи Украине компенсаций за последствия боевых действий против РФ Главы МИД стран ЕС обсудят 23 октября отношения между Арменией и Азербайджаном Внимание ЕС к событиям на Ближнем Востоке не отразится на его помощи Украине, заверяет ЕК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az