ЕС рассматривает варианты помощи Украине на случай отказа Венгрии согласовать общий план

Страны-члены Евросоюза рассматривают запасной план по выделению помощи Украине на случай, если Венгрия наложит вето на текущее предложение о финансировании в размере 50 млрд евро, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.
Люди, знакомые с ходом обсуждения, сообщили, что альтернативный план включает в себя идею предоставления национальных гарантий от стран-членов ЕС для привлечения финансирования на рынках. Это будет актуально в том случае, если Венгрия решит заблокировать пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, который, в частности, включает в себя предложение о помощи Украине.
При этом, как отмечает агентство, в ЕС все еще надеются, что запасной план не понадобится, и удастся убедить Венгрию поддержать пересмотр европейского бюджета.
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