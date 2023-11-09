В ПНА готовы взять на себя управление Газой в обмен на обещание США о палестинском государстве

Палестинская администрация (ПНА), которая управляет палестинскими территориями на Западном берегу реки Иордан, готова в будущем взять на себя контроль над сектором Газа, если Вашингтон пообещает оказать содействие реализации концепции сосуществования двух государств - израильского и палестинского, пишет The New York Times.
По информации издания, высокопоставленный представитель палестинского руководства Хусейн аш-Шейх встречался на минувшей неделе с госсекретарем Энтони Блинкеном, и они обсуждали тему управления анклавом.
Согласно данным газеты, аш-Шейх заявил Блинкену, что Палестинская национальная администрация, в целом, позитивно относится к возможности взять на себя руководство сектором Газа. Однако, по его словам, палестинцы готовы пойти на это только в том случае, если администрация США примет обязательство содействовать всеобъемлющему политическому решению конфликта палестинцев с Израилем, которое будет включать в себя создание палестинского государства.
По его словам, палестинцы ждут "серьезную инициативу" со стороны США, которая окажет влияние на Израиль. "Нынешняя администрация в США способна на это", - считают в ПНА.
"Без всеобъемлющей политической инициативы со стороны США послевоенная Газа стала бы благодатной почвой для радикалов", - считает аш-Шейх.
Концепция сосуществования двух государств, реализации которой добиваются палестинцы, предполагает создание палестинской столицы в Восточном Иерусалиме и вывод израильских сил с палестинских территорий Западного берега реки Иордан. В настоящее время, отмечает газета, там проживает порядка 700 тыс. еврейских поселенцев.
При этом аш-Шейх отметил, что осознает, что нынешние израильские власти вряд ли способны пойти на эти условия. Он также указал, что и в палестинской среде сейчас призывы к сдержанности непопулярны, поскольку люди возмущены гибелью мирных жителей в ходе операции Израиля в секторе Газа.
Газета указывает, что именно аш-Шейха считают потенциальным преемником нынешнего главы Палестинской национальной администрации 87-летнего Махмуда Аббаса.
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