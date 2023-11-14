Нефть ускорила рост на данных об инфляции в США

Цены на нефть ускорили рост вечером во вторник после публикации данных об октябрьской инфляции в Соединенных Штатах.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным во вторник составляет $83,57 за баррель, что на $1,05 (1,27%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также подорожали к этому времени на $1,05 (1,34%), до $79,31 за баррель.
Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило во вторник министерство труда страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 3,7% в сентябре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал снижение темпов до 3,3%.
Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, после этих новостей падает на 1,1%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.
Федеральная резервная система США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%.
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