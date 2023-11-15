Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8493 RUR   0.0188 GBR   2.1237 TRY   0.0593

Цена на нефть

14.11 $/bbl +/- WTI 78.26 0.00 Brent 82.47 -0.05

ТЭК 15.11.2023 13:33

Дания будет проверять танкеры с российской нефтью

Дания может начать инспектировать танкеры с российской нефтью в своих водах и блокировать их в случае необходимости, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, знакомых с ходом ведущихся в Брюсселе переговоров, основной целью станут танкеры, не имеющие западной страховки. Досмотр будет производиться на основании международных законов, позволяющих странам инспектировать суда при наличии опасений, что те могут нанести вред окружающей среде.

Условия "потолка цен" на российское топливо предусматривают, что западные страховые компании могут оказывать услуги по страхованию перевозок нефти из РФ только в том случае, если она продается по цене ниже $60 за баррель. При этом у ЕС есть подозрения, что многие суда с российской нефтью не имеют такой страховки, в том числе покрывающей ущерб от утечек и разлива нефти, отмечает FT.

"Ключевая задача состоит в том, чтобы обеспечить соблюдение правил страхования, - сказал один из источников. - Сейчас это делается лишь частично. Прибрежные страны вправе увидеть доказательства".

Как пишет FT, около 60% морских поставок российской нефти осуществляется по Балтийскому морю, и весь этот объем проходит через территориальные воды Дании. По оценкам издания, ежедневно через Датские проливы проходит около 2 млн баррелей российской нефти, что эквивалентно трем танкерам класса Aframax.

Чиновники, к которым газета обратилась за комментариями, отмечают, что успех инициативы во многом зависит от способности датских ВМС останавливать и проверять танкеры. Также возникает вопрос, что делать в случае, если судно откажется останавливаться.

Представитель объединенного военного командования Дании заявил в ответ на запрос FT, что датские военные "не проверяют документы или суда, проходящие через проливы, кроме случаев, связанных с безопасностью на море".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ДАНИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, ПРОВЕРКИ


Похожие новости


Москва обещает сделать выводы в связи с требованием Дании в 3 раза сократить число дипломатов в посольстве в Копенгагене Копенгаген не допустит РФ к расследованию взрывов на "Северных потоках" Посла РФ вызывали в МИД Дании из-за инцидента с кораблем Дания отказывается от оплаты российского газа в рублях, ждет прекращения поставок Дания приостанавливает оформление въездных виз россиянам Министры обороны США и Дании озабочены деятельностью России в Северной Атлантике, Балтийском море и на Украине - Пентагон Проект "Северный поток 2" мог быть реализован и без согласия Дании - Песков Новак уверен, что проволочка с разрешением Дании на стройку "Северного потока 2" не отразится на сроках проекта Danske Bank грозит рекордный штраф в Дании на сумму $630 млн - министр Путин соболезнует королеве Дании в связи с кончиной принца-консорта Хенрика

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az