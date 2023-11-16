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ХАМАС предварительно согласился на сделку с Израилем по освобождению заложников

Радикальная группировка ХАМАС согласилась на предварительное соглашение с Израилем, в рамках которого она готова отпустить по меньшей мере 50 пленных, и теперь сделка находится на рассмотрении Израиля, сообщает в четверг The Washington Post (WP) со ссылкой на арабского дипломата.

"ХАМАС дал предварительное принципиальное согласился на сделку, и теперь Израиль рассматривает предложение (...) об условии освобождения как минимум 50 женщин и детей из примерно 240 иностранцев и граждан Израиля, которых ХАМАС удерживает в плену в секторе Газа", - информирует издание.

В обмен на освобождение заложников ХАМАС требует у Израиля паузу в боевых действиях на 3-5 дней, увеличение гуманитарной помощи сектору Газа и освобождение некоторого числа женщин и детей, оказавшихся в израильских тюрьмах во время конфликта.

WP подчеркивает, что, по сообщениям ХАМАС, не всех заложников удерживает эта радикальная группировка - некоторые находятся в плену у "Исламского джихада".

При этом газета подчеркивает, что эти договоренности, как и многие другие ранее, могут и не привести к результату. В предыдущих попытках были определены некоторые из параметров соглашения, с разным числом заложников и условиями их освобождения.

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президент США Джо Байден отметил, что "глубоко вовлечен" в переговоры по освобождению заложников, проходящих при посредничестве Катара.

"Я работаю над тем, как я могу помочь в освобождении заложников и установлении достаточной по времени паузы, чтобы это могло случиться", - заявил Байден.

Вечером накануне СБ ООН принял резолюцию с призывом к срочным и продолжительным гуманитарным паузам для беспрепятственной доставки в анклав воды, электроэнергии, топлива, продовольствия и медикаментов.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ПЛЕННЫЕ, СОГЛАШЕНИЕ


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