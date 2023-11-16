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Спорт 16.11.2023 22:57

Азербайджан разгромил Швецию в рамках отбора на ЧЕ-2024

Сборная Азербайджана по футболу сегодня в Баку в рамках отборного турнира на Чемпионат Европы 2024 года разгромила сборную Швецию со счетом 3:0.

После первого тайма сборная Азербайджана вела со счетом 2:0. На 57-ой минуте хозяева остались в меньшинстве, но в концовке игры смогли забить третий мяч.

После этой игры у Азербайджана стало 7 очков, столько же у Швеции.

Последнюю игру в рамках отбора на ЧЕ-2024 Азербайджан сыграет через три дня в гостях против Бельгии.

Отдел спортивных новостей

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Тэги: ФУТБОЛ, ШВЕЦИЯ, ИТОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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