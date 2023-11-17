В Азербайджане за 9 мес. в ДТП погибли 627 человек

В Азербайджане в январе-сентябре 2023 года зафиксировано 1204 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в них погибли 627 человек, сообщает Госкомстат.
«В январе-сентябре 2023 года произошли 1204 ДТП (спад на 4,4% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года), число пострадавших в результате этих случаев сократилось на 2,2% и составило 1,661 тыс. человек. 627 из них погибли (рост на 4,7%), 1,034 тыс. - получили ранения (спад на 5,9%)», - отмечается в данных статистики.
При этом отмечается, что 74,8% погибших и 72,8% пострадавших в результате ДТП - мужчины.
За 9 месяцев произошло 18 инцидентов, повлекших смерть или телесные повреждения из-за вождения в нетрезвом виде, в результате чего пять человек погибли, 21 - получил травмы. 15 ДТП совершили водители легковых автомобилей.
За отчетный период 36,8% ДТП были связаны со сбитыми пешеходами.
«36,8% всех дорожно-транспортных происшествий произошло с участием транспортных средств и пешеходов, 40% - с участием нескольких транспортных средств, 23,2% - с участием одного транспортного средства», - подчеркивает ведомство.
Согласно статданным, 43,6% происшествий произошло днем, 39,6% - ночью, 16,8% - в сумерках, 29,8% - в выходные дни.
Р.Керимов
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