В Азербайджане в I полугодии число погибших в ДТП увеличилось на 15%

В Азербайджане в январе-июне 2023 года зафиксировано 780 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в них погибли 387 человек, сообщает Госкомстат.

«В январе-июне 2023 года произошли 780 ДТП (спад на 4,5% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года), количество пострадавших в результате этих случаев сократилось на 4,8% и составило 1,056 тыс. человек. 387 из них погибли (рост на 15,2%), 669 получили ранения (спад на 13,5%)», - отмечается в данных статистики.

При этом отмечается, что 74,7% погибших и 73,2% пострадавших в результате ДТП - мужчины.

За первое полугодие произошло 16 инцидентов, повлекших смерть или телесные повреждения из-за вождения в нетрезвом виде, в результате чего четыре человека погибли и 18 получили травмы. 13 из данных ДТП были совершены водителями легковых автомобилей.

За отчетный период 37,9% ДТП были связаны со сбитыми пешеходами.

«37,9% всех дорожно-транспортных происшествий произошло с участием транспортных средств и пешеходов, 39,1% - с участием нескольких транспортных средств, 23% - с участием одного транспортного средства», - подчеркивает ведомство.

Согласно статданным, 44,3% происшествий произошло днем, 39,4% - ночью, 16,3% - в сумерках, 29,2% - на выходных днях.

Х.Насирзаде