Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8679 RUR   0.0174 GBR   2.156 TRY   0.0629

Цена на нефть

10.08 $/bbl +/- WTI 82.82 -1.58 Brent 86.40 -1.15

Происшествия 11.08.2023 12:45

В Азербайджане в I полугодии число погибших в ДТП увеличилось на 15%

В Азербайджане в январе-июне 2023 года зафиксировано 780 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в них погибли 387 человек, сообщает Госкомстат.

«В январе-июне 2023 года произошли 780 ДТП (спад на 4,5% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года), количество пострадавших в результате этих случаев сократилось на 4,8% и составило 1,056 тыс. человек. 387 из них погибли (рост на 15,2%), 669 получили ранения (спад на 13,5%)», - отмечается в данных статистики.

При этом отмечается, что 74,7% погибших и 73,2% пострадавших в результате ДТП - мужчины.

За первое полугодие произошло 16 инцидентов, повлекших смерть или телесные повреждения из-за вождения в нетрезвом виде, в результате чего четыре человека погибли и 18 получили травмы. 13 из данных ДТП были совершены водителями легковых автомобилей.

За отчетный период 37,9% ДТП были связаны со сбитыми пешеходами.

«37,9% всех дорожно-транспортных происшествий произошло с участием транспортных средств и пешеходов, 39,1% - с участием нескольких транспортных средств, 23% - с участием одного транспортного средства», - подчеркивает ведомство.

Согласно статданным, 44,3% происшествий произошло днем, 39,4% - ночью, 16,3% - в сумерках, 29,2% - на выходных днях.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


На юге Таджикистана грузовик раздавил несколько легковых машин, повредил жилые дома, имеются жертвы Девять человек погибли, 20 госпитализированы после ДТП с участием автобуса в Дагестане В Австралии в ДТП с автобусом погибли 10 человек В ДТП в Гобустанском районе погибли пять человек Не менее шести человек стали жертвами пыльной бури в американском Иллинойсе На трассе Баку-Сальян произошло ДТП, трое погибли Не менее 40 человек погибли в Пакистане в результате падения автобуса в пропасть Не менее 17 человек стали жертвами автоаварии в Китае В Турции перевернулся микроавтобус, шесть человек погибли Пять человек погибли в ДТП в России

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az