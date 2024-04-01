Восемь человек погибли при столкновении автобуса с поездом в Ярославской области - МЧС

Восемь человек стали жертвами столкновения пассажирского автобуса со скорым поездом на регулируемом переезде в селе Берендеево в Ярославской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.
"В селе Берендеево произошло столкновение рейсового автобуса и скорого поезда. По предварительным данным, погибли все восемь человек, находящихся в автобусе", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают спасатели и психологи МЧС России в составе 24 человек, а также семь единиц техники.
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