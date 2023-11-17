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ТЭК 17.11.2023 14:36

China national oil and gas exploration and development Co. LTD закрывает представительство в Азербайджане.

China national oil and gas exploration and development Co. LTD объявила о закрытии представительства в Азербайджане.

По данным представительства, в связи с его ликвидацией претензии от кредиторов будут приниматься в течении двух месяцев.

Представительство China national oil and gas exploration and development Co. LTD регистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в январе 2003 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: КИТАЙ, КОМПАНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ЗАКРЫТИЕ


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