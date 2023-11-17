Цена бумаг английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" активно растет в пятницу на сообщениях СМИ о продаже миноритарной доли в клубе британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу.
Как сообщает Sky News, компания Рэтклиффа Ineos Sport может объявить о покупке 25% команды в начале следующей недели. Ожидается, что компания заплатит $33 за акцию.
Котировки акций компании-владельца Manchester United растут на 7,7% в ходе торгов в пятницу на бирже в Нью-Йорке и находятся на отметке $19,84 за бумагу. С начала года капитализация Manchester United снизилась на 15,3%.
Текущие владельцы клуба, семья Глейзеров, хотят оформить сделку до Дня благодарения, который в США отмечается в следующий четверг, пишет Sky News со ссылкой на источники.
Ранее Рэтклифф претендовал на покупку команды целиком, однако в сентябре его планы поменялись, и он стал претендовать лишь на миноритарную долю, писали ранее британские СМИ.
В текущем сезоне Английской премьер-лиги манкунианцы занимают 6-е место, одержав семь побед и потерпев пять поражений в 12 стартовых матчах. Команда в этом сезоне выступает в Лиге чемпионов, где занимает последнее, четвертое, место в группе с "Баварией", "Копенгагеном" и "Галатасараем".
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