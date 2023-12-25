Джим Рэтклифф покупает 25% клуба «Манчестер Юнайтед» за 1,25 млрд фунтов

Британский миллиардер Джим Рэтклифф достиг соглашения о покупке 25% акций футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" за 1,25 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд), пишет BBC.

Бизнесмен заплатит $33 за акцию "красных дьяволов", оценив стоимость всего клуба в $5,4 млрд. Ранее сообщалось, что владельцы команды, семья Глейзеров, рассчитывала на оценку в $6 млрд. Они купили его в 2005 году примерно за $1,35 млрд.

Кроме того, Рэтклифф предоставит $300 млн на развитие клуба.

Переговоры о продаже "Манчестер Юнайтед" велись с конца 2022 года. Изначально Глейзеры хотели продать весь клуб, а в числе претендентов на покупку были различные бизнесмены из США и Ближнего Востока.

Рэтклифф является владельцем химкомпании Ineos. Он родился в Манчестере и является давним болельщиком манкунианцев.

"Наша общая цель ясна: мы хотим видеть "Манчестер Юнайтед" там, где он должен находиться, на вершине английского, европейского и мирового футбола", - говорится в заявлении Рэтклиффа.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги команда занимают 8-е место, уступая лидирующему "Арсеналу" 12 очков. В Лиге чемпионов клуб занял последнее место в группе.

Котировки акций компании-владельца Manchester United в пятницу выросли на 1% на бирже в Нью-Йорке. С начала года капитализация Manchester United снизилась на 15%.