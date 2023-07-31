«Манчестер Юнайтед» заключил 10-летний спонсорский контракт с adidas на $1,2 млрд

Германский производитель спортивных товаров adidas AG подписал новый 10-летний спонсорский контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед".
Стоимость контракта оценивается в 900 млн фунтов стерлингов ($1,16 млрд), то есть 90 млн фунтов в год, говорится в пресс-релизе клуба.
Это рекордная по величине сделка в истории английского чемпионата, пишет Daily Mail.
Соглашение будет действовать до июня 2035 года. По текущему контракту, заканчивающемуся в 2025 году, "красные дьяволы" получают от adidas 75 млн фунтов в год.
Daily Mail также отмечает, что "Манчестер Юнайтед", завершивший прошлый розыгрыш чемпионата Англии на третьем месте и добывший путевку в Лигу чемпионов, за летнее трансферное окно потратит порядка 180 млн фунтов, включая ожидающуюся в ближайшие дни покупку датского нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунна за 72 млн фунтов.
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