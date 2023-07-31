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Спорт 31.07.2023 21:03

«Манчестер Юнайтед» заключил 10-летний спонсорский контракт с adidas на $1,2 млрд

Германский производитель спортивных товаров adidas AG подписал новый 10-летний спонсорский контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед".

Стоимость контракта оценивается в 900 млн фунтов стерлингов ($1,16 млрд), то есть 90 млн фунтов в год, говорится в пресс-релизе клуба.

Это рекордная по величине сделка в истории английского чемпионата, пишет Daily Mail.

Соглашение будет действовать до июня 2035 года. По текущему контракту, заканчивающемуся в 2025 году, "красные дьяволы" получают от adidas 75 млн фунтов в год.

Daily Mail также отмечает, что "Манчестер Юнайтед", завершивший прошлый розыгрыш чемпионата Англии на третьем месте и добывший путевку в Лигу чемпионов, за летнее трансферное окно потратит порядка 180 млн фунтов, включая ожидающуюся в ближайшие дни покупку датского нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунна за 72 млн фунтов.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФУТБОЛ, СПОНСОР, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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