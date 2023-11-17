США проведут в декабре конференцию по развитию военной промышленности Украины

США организуют 6-7 декабря конференцию по военно-техническому сотрудничеству с Украиной, говорится в обнародованном в пятницу заявлении Белого дома.

"Администрация США примет 6-7 декабря конференцию на тему военной промышленности с целью собрать представителей индустрии и правительств Украины и США и раскрыть возможности совместного производства и другого промышленного сотрудничества в Украине", - отмечается в документе.

Согласно заявлению, это мероприятие станет частью усилий США по наращиванию выпуска вооружений для поддержки Украины. В конференции должны принять участие представители Совбеза США, Пентагона, госдепа, Минторга и их украинские коллеги.