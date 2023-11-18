Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8445 RUR   0.0191 GBR   2.1089 TRY   0.0592

Цена на нефть

17.11 $/bbl +/- WTI 75.89 +2.99 Brent 80.61 +3.19

Дальнее зарубежье 18.11.2023 18:00

«Хезболла» запустила 25 ракет по Израилю

Бойцы ливанской группировки "Хезболла" запустили 25 ракет в сторону населенных пунктов на севере Израиля, сообщает в субботу агентство ЭФЭ со ссылкой на израильских военных.

Обстрел не привел к жертвам.

В свою очередь, Армия обороны Израиля открыла артиллерийский огонь по районам, из которых были осуществлены пуски ракет.

Ракетные обстрелы со стороны "Хезболлы" участились в последние недели на фоне проведения Израилем наземной военной операции в секторе Газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, ОБСТРЕЛЫ


Похожие новости


Армия Израиля заявляет о новых ударах по позициям Хезболлы ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане По северу Израиля из Ливана выпущена противотанковая ракета, шесть человек пострадали Авиация Израиля нанесли удары по целям на территории Ливана Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане "Хезболлу" и Ливан в случае нападения на Израиль ждет незавидная участь, предупреждает глава Минобороны Израиля ХАМАС и "Хезболла" выпустили более 30 ракет из Ливана по Израилю ВВС Израиля атаковали объекты инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане ЦАХАЛ наносит массированные авиаудары по «Хезболле» после ракетного обстрела северного Израиля Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az