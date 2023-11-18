«Хезболла» запустила 25 ракет по Израилю

Бойцы ливанской группировки "Хезболла" запустили 25 ракет в сторону населенных пунктов на севере Израиля, сообщает в субботу агентство ЭФЭ со ссылкой на израильских военных.
Обстрел не привел к жертвам.
В свою очередь, Армия обороны Израиля открыла артиллерийский огонь по районам, из которых были осуществлены пуски ракет.
Ракетные обстрелы со стороны "Хезболлы" участились в последние недели на фоне проведения Израилем наземной военной операции в секторе Газа.
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